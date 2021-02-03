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محافظات

مديرة «صحة إبشواى» تفاجئ الوحدات الصحية ..شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:51 م
مديرة «صحة ابشواى
مديرة «صحة ابشواى بالفيوم » تفاجئ الوحدات الصحية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نفذت الدكتورة كلير بقطر مديرة الادارة الصحية بابشواى، بتوجيهات من الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، زيارة مفاجئة إلى بعض الوحدات الصحية في مدينة ابشواى .

رافقها خلالها الدكتورة ايه عزت فرج مساعد مدير إلادارة للرعاية الأساسية والدكتورة شيماء عبداللطيف مسئولة التفتيش الصيدلى بالإدارة وضاحى محمود من التفتيش المالى والإدارى وصباح حمدى مشرفة الرعاية ، وعبدالله محمد عبدالله المراجع المعملى بالإدارة ، والجهاز الاشرافى للفريق الوقائي، عبدالسيد يوسف واحمد العجماوى، وفريق صيانة الأجهزة .

وبدأت الزيارة بوحدة النصارية الصحية واطمأنت على تواجد الأطباء والتمريض والطاقم الإداري وعلى توافر الأدوية والأمصال وتم خلال الزيارة متابعة أعمال الرعاية الأساسية والتطعيمات وغرفة الاستقبال والطوارئ وتنظيم الأسرة والصيدلة والأسنان والمعمل ومكاتب الصحة، وتفقدت أيضا نادى الأسرة ومتابعة أعمال الرائدات، وقام فريق الصيانة بإصلاح كرسي الاسنان.

وخلال الزيارة أصدرت مديرة الإدارة تعليماتها بتحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة إلى المواطنين. وتحديث ملفات طب الأسرة، ثم توجهت  إلى المركز الطبى الحضرى بابوجنشوا للاطمئنان على سير العمل وتفقدت حجرة الاستقبال  وصيدلية الأدوية وحجرة تنظيم الأسرة وغرفة التطعيمات ومكتب الصحة ونادى الأسرة وأوصت بتشكيل لجنة صيانة بالإدارة لمتابعة وتنفيذ الإصلاحات البسيطة اولا بأول وفى وقت قياسي . 

كما تابع الفريق المرافق اعمالة وعمل التقارير الخاصة بالزيارة وعرضها على مديرة الإدارة .


وفي سياق آخر.. كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد، بالتعاون مع محافظة الفيوم، خلال شهر رمضان الماضي تحت عنوان "النساء في القرآن " بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والإعلامية  ايناس عبد العزيز، والأعلامية  أماني شيلابي ممثلي إذاعة شمال الصعيد بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المسابقة  تُنظم لحفظة القرآن الكريم بمحافظات شمال الصعيد وهي ( الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا)، وقد شمل التكريم شهادات تقدير للفائزين، ومبالغ مالية.

وهنأ المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية، والتي تعمل على الإرتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية، وتدعو الى التسامح، كما تهدف الى القضاء على الافكار الهدامة.

وأوضح المحافظ، خلال اللقاء أن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يساهم في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، وحريص على التمسك بالاخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان.
مديرة «صحة إبشواى» تفاجئ الوحدات الصحية ..شاهد
مديرة «صحة إبشواى» تفاجئ الوحدات الصحية ..شاهد
مديرة «صحة إبشواى» تفاجئ الوحدات الصحية ..شاهد
مديرة «صحة إبشواى» تفاجئ الوحدات الصحية ..شاهد
مديرة «صحة إبشواى» تفاجئ الوحدات الصحية ..شاهد
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