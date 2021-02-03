مديرة «صحة إبشواى» تفاجئ الوحدات الصحية ..شاهد

نفذت الدكتورة كلير بقطر مديرة الادارة الصحية بابشواى، بتوجيهات من الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، زيارة مفاجئة إلى بعض الوحدات الصحية في مدينة ابشواى .





رافقها خلالها الدكتورة ايه عزت فرج مساعد مدير إلادارة للرعاية الأساسية والدكتورة شيماء عبداللطيف مسئولة التفتيش الصيدلى بالإدارة وضاحى محمود من التفتيش المالى والإدارى وصباح حمدى مشرفة الرعاية ، وعبدالله محمد عبدالله المراجع المعملى بالإدارة ، والجهاز الاشرافى للفريق الوقائي، عبدالسيد يوسف واحمد العجماوى، وفريق صيانة الأجهزة .





وبدأت الزيارة بوحدة النصارية الصحية واطمأنت على تواجد الأطباء والتمريض والطاقم الإداري وعلى توافر الأدوية والأمصال وتم خلال الزيارة متابعة أعمال الرعاية الأساسية والتطعيمات وغرفة الاستقبال والطوارئ وتنظيم الأسرة والصيدلة والأسنان والمعمل ومكاتب الصحة، وتفقدت أيضا نادى الأسرة ومتابعة أعمال الرائدات، وقام فريق الصيانة بإصلاح كرسي الاسنان.





وخلال الزيارة أصدرت مديرة الإدارة تعليماتها بتحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة إلى المواطنين. وتحديث ملفات طب الأسرة، ثم توجهت إلى المركز الطبى الحضرى بابوجنشوا للاطمئنان على سير العمل وتفقدت حجرة الاستقبال وصيدلية الأدوية وحجرة تنظيم الأسرة وغرفة التطعيمات ومكتب الصحة ونادى الأسرة وأوصت بتشكيل لجنة صيانة بالإدارة لمتابعة وتنفيذ الإصلاحات البسيطة اولا بأول وفى وقت قياسي .





كما تابع الفريق المرافق اعمالة وعمل التقارير الخاصة بالزيارة وعرضها على مديرة الإدارة .







