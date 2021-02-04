إطلالة على الموضة .. داليا مصطفى تتألق في ظهور جديد.. شاهد

حرصت الفنانة داليا مصطفي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورة جديدة برفقة زوجها من احدث ظهور لها.









تألقت داليا مصطفي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قميصا ذو أكمام طويلة باللون الأبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم بحزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.





اقرأ إيضا..





وانتعلت داليا مصطفي بوت طويل يصل أسفل الركبة باللون البيج الغامق، وتزينت ببعض الإكسسوارت العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل ووضعت بعض اللمسات التي كشفت عن جمالها.







