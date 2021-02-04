ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إطلالة على الموضة .. داليا مصطفى تتألق في ظهور جديد.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:01 ص
داليا مصطفي
داليا مصطفي
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة داليا مصطفي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورة جديدة برفقة زوجها من احدث ظهور لها.


تألقت داليا مصطفي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قميصا ذو أكمام طويلة باللون الأبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم بحزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.

اقرأ إيضا..

وانتعلت داليا مصطفي بوت طويل يصل أسفل الركبة باللون البيج الغامق، وتزينت ببعض الإكسسوارت العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل ووضعت بعض اللمسات التي كشفت عن جمالها.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تحذير هاني الناظر لمرضى الحساسية .. 10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

الكمامة قبل اللقاح.. هاني الناظر يحذر من ارتفاع الإصابات بـ كورونا لهذا السبب.. فيديو

تقلبات الطقس غدا.. هانى الناظر يوجه نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من البرد

هاني الناظر يكشف موعد انتهاء الموجة الباردة.. وتأثيرها على مصابي كورونا

من 31 يناير حتى 10 فبراير.. هاني الناظر يحذر من هذا الأمر

3 أسباب.. هاني الناظر يكشف سر تراجع إصابات كورونا في مصر

ترشيحاتنا

توكلنا.. قرار عاجل من الطيران المدني السعودي لمواجهة كورونا

هاني الناظر يحذر من طقس غدٍ الخميس..ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

الكويت تنضم للسعودية.. قرار عاجل بمنع الوافدين من دخول البلاد أسبوعين

بعد شائعات ارتباط عمرو دياب .. زينة عاشور: كان ياما كان

الطموح راح فين.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي

هل تم تخليق فيروس كورونا؟.. طبيب بـ هارفارد يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي

طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل