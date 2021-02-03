أستاذ جامعي : خطة محكمة لتأمين المنصات الإلكترونية الخاصة بالطلاب

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إنه تم تخصيص وحدة الخدمات الالكترونية والتي تهدف إلي تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات علي مستوي الكلية لخدمة الطلاب وهيئة اعضاء التدريس.

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ان توجد خطة محكمة متخصصة بالكلية تعمل على تسهيل الاجراءات للطلاب و تأمين المنصات الإلكترونية الخاصة بالطلاب للحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة للطلاب.





وأكد الدكتور احمد ، عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها بشأن اختراق حسابات الطلاب على المنصات والفيديو كونفرانس .



