أحمد موسى يعلن خبرا سارا لـ مواطنى الغردقة

قال الإعلامى أحمد موسى، إن مدينة الغردقة تم قطع الكهرباء عنها بسبب عطل مفاجئ، والآن تم عودة الكهرباء.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الكهرباء أضاءت بعد أن تعرضت للقطع.





وانقطع، التيار الكهربائى عن جميع مناطق وأحياء مدينة الغردقة بالكامل دون أسباب واضحة، وتجري شركة الكهرباء البحث للكشف عن سبب فصل التيار الكهربائى.

من جانبه قال مصدر بقطاع شبكة كهرباء البحر الأحمر، إن التيار الكهربائى انقطع بشكل مفاجئ عن مدينة الغردقة بالكامل وجار معرفة أسباب ذلك.

وأضاف المصدر، أن من المحتمل أن يكون سبب الانقطاع فى عملية النقل من المحولات الخارجية، مؤكدا أنه يجرى العمل لإعادة التيار الكهربائى للمدينة.







