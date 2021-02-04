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محافظات

وكيل زراعة الفيوم يتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:31 ص
وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم يستقبل مستشار وزير الزراعة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل اليوم  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويرافقه الدكتور محمد فهيم رئيس مركز المناخ، استعدادا لزيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظة الفيوم  المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وشدد صالح  على تحمل كل مدير إدارة مسئولياته، وسرعة التوجيه لجميع العاملين بقطاع الزراعة بالفيوم حتى تتم الزيارة بنجاح.

وقام مستشار الوزير بتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية s.p.f بكوم أوشيم وكان في استقبالهم الدكتور منير الصفتى مدير المشروع والمهندس .ممدوح بدوى مدير الإدارة الهندسيه والتركيبات،  والمهندس سامى الحكيم مدير الشؤون الوقائية والمهندس عمر معوض  مدير الإنتاج.

كما تفقد منطقة غرب الفيوم للزراعة الآلية وكان في استقبالهم المهندس ممدوح سعد مدير عام إدارة غرب الفيوم والمهندس محمود كمال مدير محطة الزراعة الآلية، إذ أن محطة الزراعة الآلية فى إطسا بمحافظة الفيوم تعد من أفضل محطات الفيوم، حيث يوجد بها ورشة متوسطة لإصلاح  الجرارات التابعه للمنطقة، كذلك تخدم  نحو 50 جمعيه زراعية مساحتها 97 ألف فدان.

وأيضا ينفذ بها مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة، والذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم والمنيا، بالتعاون بين الحكومتين المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، والإيطالية ممثلة في وكالة التعاون ومعهد سيام باري بإيطاليا، بهدف رفع مستوى إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري.

ويساهم المشروع في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية الحالية والذي من المتوقع أن يحد من معدل الفقر من خلال دعم الميكنة الزراعية المستدامة وبناء القدرات في مجال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية وتدعيم مراكز ومحطات الميكنة الزراعية.

وتزويد صغار المزارعين ومتوسطيهم وكذلك الجمعيات الزراعية التعاونية في محافظتي الفيوم والمنيا بنظم الميكنة المستدامة الفعالة والمبتكرة.

وشاهد أيضا إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا الذي يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام.


وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأعلن محافظ الفيوم  أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بإذن الله، بتضافر جهود جميع أبناءها، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي، مضيفًا أن المحافظة تمتلك العديد من مقومات الاستثمار الواعدة التي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق طفرة تنموية بجميع القطاعات وتوفير فرص عمل لأبنائها. 

وكيل زراعة الفيوم يتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية
وكيل زراعة الفيوم يتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية
وكيل زراعة الفيوم يتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية
وكيل زراعة الفيوم يتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية
وكيل زراعة الفيوم يتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية
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