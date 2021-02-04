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تبدأ الترم الثاني.. رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل إنشاء قناة تلفزيونية لبث المحاضرات

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:00 ص
الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا
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عادل نصار
كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تفاصيل قرار الجامعة الأخير لعمل قناة تليفزيونية لبث المحاضرات ومستشفى جامعي جديد بتكلفة مليار جنيه.

وقال "زكي" في  مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن أزمة كورونا سببت طفرة في التعليم الجامعي وخاصة في الكليات التي يوجد بها اعداد كبيرة من الطلاب. 

وأضاف رئيس جامعة طنطا، إنه فكرة التعليم الهجين يلقى دعما كبيرا من الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا الي انها فرصة جيدة للتعلم عن بعد للطلاب الذين لديهم صعوبة في التواصل مع الجامعة والمسافرين للخارج. 

وتابع الدكتور، أن الذهاب للبث التليفزيون نظرا لضعف شبكة الإنترنت في بعض القرى في محافظة العربية، مؤكدا أن من المتوقع ان تعمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني. 

فيما أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إنشاء قناة تلفزيونية تعليمية خاصة بالجامعة على النايل سات لبث المحاضرات للطلبة في مختلف الكليات .

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة علي تطوير العملية التعليمية ، وبما يضمن تعزيز منظومة التعليم عن بعد والتعليم الهجين وتسهيل التواصل مع الطلاب وتخفيض نفقات التواصل علي الانترنت.

وأضاف أن جامعة طنطا بهذه الخطوة تكون أول جامعة مصرية تطلق قناة تلفزيونية خاصة ببث المحاضرات للطلاب ، خاصة مع تفشي أزمة فيروس كورونا التى انتشرت عبر دول العالم كله.
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