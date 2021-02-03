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محافظات

للصيانة والتطوير..غلق نفق المنفذ في أسيوط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:40 م
غلق نفق المنفذ في
غلق نفق المنفذ في أسيوط
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إيهاب عمر
أعلنت محافظة أسيوط عن استكمال أعمال صيانة وتطوير ميدان الشهيد أحمد جلال " المنفذ " سابقا بوسط مدينة أسيوط مما يستلزم غلق نفق المنفذ امام السيارات والمارة ابتداء من الساعة 12 ليلا غدا الخميس الموافق 4 فبراير وحتى الساعة 2 ظهر السبت الموافق 6 فبراير مع عمل بعض التعديلات المرورية بالتنسيق مع ادارة المرور ورئاسة حى غرب .


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وأشار البيان - الصادر عن مكتب اعلام محافظة أسيوط اليوم الاربعاء – الى انه تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وخطة المحافظة لتطوير مراكز وأحياء المحافظة واستكمال اعمال الرصف وصيانة الطرق وتطوير منظومة الصرف داخل الانفاق فإنه سيجرى استكمال اعمال الرصف وتطوير منظومة الصرف بنفق المنفذ الرابط بين حى شرق وغرب مدينة أسيوط اسفل السكة الحديد .


كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس حى غرب  محمد بشير بالتنسيق مع العميد ايهاب الالفى مدير ادارة المرور بالمحافظة لتنظيم الحركة المرورية والاعلان عن خطوط السير البديلة لحركة السيارات والمارة وتركيب لوحات ارشادية واشارات مضيئة لتوعية وتوجيه  السائقين والمارة لحين انتهاء اعمال التطوير والصيانة .


وناشد البيان المواطنين الالتزام بتعليمات المرور وبالطرق البديلة وعدم التزاحم بمنطقة المنفذ لحين انتهاء اعمال الرصف والتطوير وتركيب البلدورات .
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