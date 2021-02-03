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توك شو

وليد سليمان يقاضي مذيعا شهيرا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:33 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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البهي عمرو
قال علاء عزت، الناقد الرياضى بالأهرام، إن لاعب النادي الأهلى وليد سليمان رفع قضية ضد مذيع مصري نشر أخبارا كاذبة عنه، معلقًا "المذيع ده قال إن وليد تم استبعاده من البطولة بسبب المنشطات، وكتب ده على صفحته الشخصية".


وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواقع والقنوات القطرية استغلت هذه الشائعة وظلوا يتحدثون عنها.


وكشف أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استقر علي التشكيل الأساسي الذي سيواجه به الدحيل القطري غدا، وأن موسيماني تحدث مع اللاعبين عن إمكانية التسجيل خلال أول ربع ساعة في المباراة غدا.


وأشار إلى أن تشكيل النادي الأهلي سيكون بنسبة كبيرة علي النحو الآتي: الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني والسولية وديانج وطاهر محمد طاهر والشحات والهجوم محمد شريف.


وأوضح أن محمد قفشة سيكون له دور كبير في مباراة الأهلي ضد الدحيل، معقبا: "ممكن مايبدأش بقفشة لأنه يريد تأمين خط الوسط بشكل كبير".

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