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لا يحمي البيانات من التجسس.. خبير معلومات: واتساب تطبيق لتسهيل التواصل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:34 م
واتساب
واتساب
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ندى رأفت
قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق "واتساب" تم شراؤه في الفترة الأخيرة من قبل شركة "فيسبوك"، وهي الشركة المشهورة بقضايا انتهاك الخصوصية، موضحًا أن عملية الشراء تعني تحكم "فيسبوك" في قواعد بيانات الواتساب وطريقة عمله خلال الفترة المقبلة.

وأكد "الجندي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تطبيق واتساب لم يُبنَ في الأساس على أنه تطبيق أمان، فقط أنه تطبيق لتسهيل عملية التواصل بين الأشخاص، موضحًا أنه لم يكن هناك تشفير للبيانات وحمايتها من التجسس.

وفي حديثه عن انتهاك الخصوصية من قبل واتساب، أكد الدكتور محمد الجندى، أن واتساب لا يطلع على المحتوى ولا على محتوى الرسائل، ولكنه فقط يجمع البيانات الوصفية كأطراف الرسائل وأوقاتها.

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