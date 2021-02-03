صافرات الإنذار تدوي في أرجاء دمشق

أفادت قناة العربية نقلا عن مراسلها بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في البحوث العلمية ببلدة الهامة في محيط دمشق.





وكان ‏مراسل قناة العربية ذكر أن العدوان الذي يشنه الطيران الإسرائيلي على مواقع حزب الله جنوب سوريا أسفر حتى الآن عن قتلى في قصف إسرائيل.





وأوضح المراسل أن إسرائيل تستهدف مواقع حزب الله في جنوب سوريا بصواريخ موجهة.





كما بين مراسل العربية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة بجانب محيط مطار دمشق ومنطقة صحنايا.



