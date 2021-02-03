لأول مرة.. معابد أبو سمبل تنظم جولات افتراضية إلكترونية لطلاب المدارس.. التفاصيل

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار معبد أبو سمبل، اسوان والنوبة، إن هذه الفكرة لاقت قبولا كبيرا من الجميع، مضيفا أنها تسهل على الجميع مشاهدة الآثار من خلال منصة افتراضية.





وتابع سعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه يمكن الدخول إلى المنصة وعمل زيارة افتراضية، مستدركا ان هذه الفكرة ليست بالجديدة ولكن تم تطويرها مؤخرا.

واكمل مدير عام آثار معبد ابو سمبل، اسوان والنوبة ان هذا الأمر يعمل على زيادة الحس لهذه الآثار المصرية، مشير الي أن هذه الفكرة طهرت بقوة مع أزمة فيروس كورونا المستجد ومنع الزحام والتخالط تجنبا للعدوي.



