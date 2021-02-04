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الهلال الأحمر: مصر الدولة الوحيدة التي تعامل المهاجرين كـ ضيوف

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن جمعية الهلال الأحمر تعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث ولها تدخلات صحية هامة، معقبا: لدينا شراكة مع السفارة السويسرية منذ عام تقريبا.

وأكمل "الناظر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، نقدم خدمات صحية واجتماعية وحماية للمهاجرين واللائجين، مشددا على أن مصر الدولة الوحيدة التي تعامل اللائجين والمهاجرين كـ ضيوف.

واسترسل: الهلال يقدم خدمات صحية للمنظومة الصحية عن طريق تقديم الكشوفات الطبية مع وجود الإجراءات الاحترازية، معقبا: العيادات المتنقلة مقدمة للمهاجرين واللائجين وأيضا للمواطنين المصريين أيضا.

وتابع: العيادات المتنقلة سستواجد في القاهرة والجيزة، منوها إلى وجود خط ساخن خاص بالهلال الأحمر ومن ضمنه الخدمات الطبية المقدمة كما أن العيادات المتنقلة مستمرة حتى نهاية العام.


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