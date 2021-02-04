الغزو الفضائي .. تفاصيل الرواية الجديدة لـ سونيا بوماد وعلاقتها بـ هتلر

الكاتبة اللبنانية النمساوية

بتفاصيلها الخيالية بعيدًا عن الواقع فيما عدا سيرتها الذاتية الوحيدة التي جمعت بين الحرب والمعاناة وصوت الموسيقى بأسلوب الحياة العربي في كتابتها رغم إقامتها في فيينا لمدة تزيد عن 15 عامًا.