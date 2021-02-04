الغزو الفضائي .. تفاصيل الرواية الجديدة لـ سونيا بوماد وعلاقتها بـ هتلر

تتميز روايات سونيا بوماد، الكاتبة اللبنانية النمساوية بتفاصيلها الخيالية بعيدًا عن الواقع فيما عدا سيرتها الذاتية الوحيدة التي جمعت بين الحرب والمعاناة وصوت الموسيقى بأسلوب الحياة العربي في كتابتها رغم إقامتها في فيينا لمدة تزيد عن 15 عامًا.
وأوضحت «بوماد» في ندوة بـموقع «صدى البلد» تفاصيل روايتها الجديدة والتي ستكون عن الغزو الفضائي مسايرة للأقوال المترددة من حين لآخر عن غزو الفضائيين للأرض بما فيها من مشاهد مسربة من أطباق طائرة وكائنات فضائية.
وأضافت الكاتبة اللبنانية النمساوية أنها بحثت في أصل هذا الأمر فوجدت أن حاكم ألمانيا النازية هتلر هو أول من عمل على تصنيع أطباق طائرة، وأنه بين الحربين العالميتين الأولى والثانية تسربت الفكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم بدأت حملات تخويف من القادم المجهول.
ولفتت سونيا بوماد إلى أنها تعتمد بشكل كبير في رواياتها على جعل الشخصيات الأسطورية من العالم الغربي تعيش قصصًا عربية بكافة تفاصيلها، معلقةً: «باخد قصص من الغرب وأشرقها مما يُشعر القارئ بتميز رواياتي وإدراكها للواقع الآني».
جدير بالذكر أن الكاتبة والروائية اللبنانية بدأت حياتها كمدرسة «بيانو» ثم أصيبت ابناها برصاصة في الحرب اللبنانية سافرت على أثرها إلى النمسا وأقامت بمخيمات اللجوء ثم حصلت على الجنسية النمساوية وبدأت في كتابة مذاكرتها في كتاب أصدره عام 2010، ومؤخرًا حصلت على الجائزة الأوروبية للتسامح والديمقراطية و جائزة كتاب السلام من روما.