مباحثات دبلوماسية.. لقاء أردني كويتي على أرض القاهرة

التقي السفير الأردني الجديد لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم، السفير أحمد البكر المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير.





وبحثا الجانبان، سبل التعاون والتنسيق المشترك ضمن منظومة العمل العربي، التي تعمل بها المندوبات لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين.





الجدير بالذكر، استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، الذي قدّم أوراق اعتماده بمناسبة تعيينه مندوبًا دائمًا للأردن لدى جامعة الدول العربية.





وتناول اللقاء، الذي جرى في مقر الأمانة العامة للجامعة، المستجدات حول القضايا الراهنة في المنطقة، والترتيبات الجارية لعقد الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية العرب.





ورحب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال اللقاء، بتولي السفير العضايلة لمهامه مندوبًا دائمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجامعة، معربًا عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التعاون المثمر مع الأردن حيال القضايا العربية وسبل تدعيم منظومة العمل العربي المشترك.





كما أشاد أبو الغيط بالجهود الكبيرة والمقدّرة، التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي.





من جانبه أكد السفير العضايلة حرص الأردن المستمر على إدامة وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع أجهزتها وقطاعاتها، ودعم الدور المحوري للجامعة في التعامل مع القضايا والتحديات المختلفة.





وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام