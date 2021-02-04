حبس عامل بقناة لاتهامه بالترويج لبيع الآثار على مواقع التواصل الاجتماعي .. قانوني يكشف العقوبة

كشف الدكتور دويب عبد العظيم عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، العقوبة الممكنة لعامل بقناة لاتهامه بالترويج لبيع الآثار على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال عبد العطيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن القانون يعاقب عرض الآثار بالحبس ٦ أشهر إلى ٣ سنوات، متابعا أن جريمة الاتجار تعاقب للسجن المشدد.





قضت المحكمة الإقتصادية بقنا، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، لعامل متهم بعرض قطع أثرية للبيع، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ترجع أحداث الواقعة إلى يوم 29 أغسطس من عام 2019 ، عندما وجهت النيابة لـ "إسماعيل.م.ف.ج"، تهمة حيازة وبيع القطع الأثرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



