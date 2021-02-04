نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تضم أكثر من 300 ألف عامل .. فيديو

كشف خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إلى العاصمة الإدارية اليوم الأربعاء، مضيفا أن تم البدء في فرش الوزارات قبل 10 أيام، وخلال 3 أشهر الانتهاء من فرشها.





وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء والوفد المرافق له تحرك من الحي الحكومي إلى المناطق المفتوحة قبل أن يتم الانتقال إلى مركز المعلومات ثم مدينة المعرفة التي يوجد بها جامعات.





وأشار إلى أن رئيس الوزراء تفقد أبراج العاصمة الإدارية، مضيفا أن البرج الأيقوني الذي من المقرر أن يكون 80 دورًا بارتفاع 295 مترًا.





ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من النهر الأخضر، وتجهيزه بكل الأشجار اللازمة قريبا، مشيرا إلى أن 500 فيلا في مرحلة التشطيبات.





وأردف أن حجم العمالة هائل في العاصمة الإدارية ووصل إلى أكثر من 300 ألف عامل، لافتا إلى أن تشطيب المباني في العاصمة تم في مدة لا تتجاوز 3 أعوام.



