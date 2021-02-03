نائب: اهتمام القيادة السياسية بالطبقة الفقيرة غير مسبوق

ثمن النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيدا بحرص القيادة على الاهتمام بالمواطن الفقير وتنمية القرى بالريف المصري، ورفع مستوى المعيشة والتوسع في إنشاء المزيد من المشروعات التنموية.





وأكد "البلشي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بالمواطن وخاصة الطبقة الفقيرة يعد اهتمامًا غير مسبوق، لافتا إلى برنامج تكافل وكرامة والذي اهتم بالطبقة الكادحة المنسية، إضافةً إلى إنشاء مبادرة حياة كريمة والتي وجهت الدعم للطبقات الأكثر احتياجا وتحسين مستواهم الاجتماعي.





وأشار عضو الشيوخ، إلى التعامل السليم من الدولة تجاه جائحة كورونا والتي ألحقت بكثير من الدول، خسائر في العديد من المجالات، موضحا أن التعامل السليم منذ البداية، جعل مصر من الدول القليلة التي لم تتأثر بشكل كبير.