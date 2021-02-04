حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 4 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج جاكلين عفيفي أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 4-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.









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برج الحمل مهنيًا: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول عاطفيًا: تعيش يومًا عاطفيًا مميزًا.. هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب صحيًا: كن منتبهًا لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك









برج الثور

مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيدًا وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة

عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك المتغيرات والحسم إيجابًا بحسب مبتغاك

صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار









برج الجوزاء

مهنيًا: راهِن على الأسبوع الأول من الشهر كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خيارًا جديدًا

عاطفيًا: راجع بعض المشاكل وانعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب

صحيًا: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى









برج السرطان

مهنيًا: بانتظارك يوم عمل طويل ومرهق فلا تضيّع وقتك على أمور غير مهمة.

عاطفيًا: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك

صحيًا: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي









برج الأسد

مهنيًا: نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس صلبة تساعدك على التقدم والتألق والترقي وتحقيق الإنجازات الكبيرة

عاطفيًا: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء

صحيًا: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي









برج العذراء

مهنيًا: التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيدًا من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناء

عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق، لذا تكون مضطرًا إلى مضاعفة جهودك

صحيًا: ما قمت به لا يكفي لاستعادة وزنك الطبيعي، تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود









برج الميزان

مهنيًا: يوم من الطمأنينة يساعدك على تنظيم عملك على نحو أفضل، قياسًا بما قد تتطلبه المرحلة المقبلة

عاطفيًا: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحيانًا يزيد الوضع تعقيدًا ويوصلك إلى الطريق المسدود

صحيًا: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه









برج العقرب

مهنيًا: قد تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلا لأن الجو لا يحمل لومًا وشكوى أو تذمرًا علنيًا

عاطفيًا: معاملة الشريك بطريقة حسنة تترك ارتياحًا عنده، وتولّد مزيدًا من الأجواء الجيّدة بين الطرفين

صحيًا: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية









برج القوس

مهنيًا: تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّيات

عاطفيًا: تعلّم كيف تنتظر الوقت المناسب وكيف تلتقط مفاتيح الحب، من دون أن تهمل ناحية أو تتخلّى عن مهمّة ودور

صحيًا: الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا. انتبه لصحتك









برج الجدي

مهنيًا: احذر القمر في الميزان إذ قد يجعلك منطويًا على نفسك أو يولد مشكلة مع الزملاء، فكُن عاقلًا جدًّا

عاطفيًا: لا تزعج الحبيب بطلباتك التى لا تنتهي. كن ايجابيًا في تصرفاتك معه ولا تكن كثير الانتقاد

صحيًا: واكب التطورات العلمية الطبية الحديثة والنصائح التي يقدمها أصحاب الاختصاص









برج الدلو

مهنيًا: تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد

عاطفيًا:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر. انسجام فكري بينك وبينه

صحيًا: قاوم السلبيات وواجه كل من يحاول تثبيط عزيمتك عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة









برج الحوت

مهنيًا: تتحسن أوضاعك تدريجيا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.

عاطفيًا: حضورك بشخصيتك القوية أمام الشريك مهم جدًا في الفترة المقبلة، لكن التواضع واجب أحيانًا.

صحيًا: ابذل قصارى جهدك للتخلص من الدهون سواء باتباع حمية أو برنامج غذائي طبي مدروس.