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العلم انتصر على كورونا.. طبيب بـ هارفارد الأمريكية يكشف المزايا الطبية لـ عام 2020

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:16 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن  هناك مزايا كبيرة قدمها العام الماضي للطب في العالم بأكمله، مضيفا:"  لأول مرة ينتصر العلم انتصار سريع وحاسم وفعال مع فيروس  وذلك يتمثل في انتاج لقاح فعال لمواجهة كورونا".

وأضاف أسامة حمدي في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لم نتخيل إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا في عام واحد فقط".

 وتابع أسامة حمدي:" سرعة تطور  العلم والطب تبعث رسالة طمأنة للبشرية في المستقبل، والعلم تقدم وشكله تغير في العالم بأكمله  في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة ".

 وأكمل اسامة حمدي :"  العالم اتحد في مواجهة خطر وعدو مشترك متمثل في فيروس كورونا".

 ولفت أسامة حمدي:"  أي دولة في العالم يجب ان تضع في حسبانها كيفية التعامل مع الكوارث سواء كانت كوارث مناخية او جوية او صحية او وبائية ".
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