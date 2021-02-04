العلم انتصر على كورونا.. طبيب بـ هارفارد الأمريكية يكشف المزايا الطبية لـ عام 2020

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ، إن هناك مزايا كبيرة قدمها العام الماضي للطب في العالم بأكمله ، مضيفا:" لأول مرة ينتصر العلم انتصار سريع وحاسم وفعال مع فيروس وذلك يتمثل في انتاج لقاح فعال لمواجهة كورونا ". أستاذأمراضهارفاردالأمريكيةبأكملهلأوللمواجهة





وأضاف أسامة حمدي في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لم نتخيل إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا في عام واحد فقط".





وتابع أسامة حمدي:" سرعة تطور العلم والطب تبعث رسالة طمأنة للبشرية في المستقبل، والعلم تقدم وشكله تغير في العالم بأكمله في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة ".





وأكمل اسامة حمدي :" العالم اتحد في مواجهة خطر وعدو مشترك متمثل في فيروس كورونا".





ولفت أسامة حمدي:" أي دولة في العالم يجب ان تضع في حسبانها كيفية التعامل مع الكوارث سواء كانت كوارث مناخية او جوية او صحية او وبائية ".