هل تم تخليق فيروس كورونا؟.. طبيب بـ هارفارد يجيب

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية، إن فكرة تخليق فيروس كورونا وهم وغير حقيقي، ولا يمكن يتم تسريب فيروس كورونا من خلال معامل طبية. أستاذأمراضأنخلال معامل









وأضاف حمدي في حواره ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" من يصمم "فيروس" لإحداث حرب بيولوجية لن يصيب أعدادا محدودة من سكان العالم ولكنه سوف يرغب في إنتاج فيروس يبيد الملايين ".









وتابع :" من الخيال تصنيع فيروس كورونا في معامل طبية ومعامل أبحاث علمية، ويستحيل هذا الأمر".









وأكمل أسامة حمدي :" فريق من الصحة العالمية متواجد في الصين من أجل التحقيق في مصدر فيروس كورونا بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية ".









ولفت حمدي:" أي دولة في العالم يجب ان تضع في حسبانها كيفية التعالم مع الكوارث سواء كانت كوارث مناخية او جوية او صحية او وبائية".