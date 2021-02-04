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مرأة

في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:03 ص
زينة
زينة
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هاجر هانئ
يصادف اليوم ٤ فبراير عيد ميلاد الفنانة زينة التي أكملت عامها الـ ٤٠، التي لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر لحرصها الدائم على الاهتمام بجمالها وأناقتها.

تعد زينة من أبرز النجمات التي تتمتع بذوق راقي ومميز، فهي تحرص على اختيار الإطلالات الراقية والمميزة التي تبرز رشاقتها، كما تميل إلى التنوع في اختيار الألوان والتصميمات سواء في الكاجوال أو الكلاسيك.

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كما تحرص زينة على مواكبة احدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها، إضافة إلي ذلك تميل إلي أختيار فساتين السهرة الملفتة والأنيقة  المصنوعة من الأقمشة الفخامة والمطرزة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها طلة مميزة.

تقوم زينة بتنسيق الحقائب والأحذية الفخمة التي تمنحها إطلالة متكاملة، إضافة إلي ذلك تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة وصيحات المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

إليكم أبرز إطلالات زينة في عيد ميلادها ...

في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة
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