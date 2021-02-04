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رياضة

الهاني سليمان: لا أتعمد إهدار الوقت في المباريات

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:24 ص
الهاني سليمان
الهاني سليمان
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عمرو ابوبكر
أكد الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن فريقه حقق ثلاث نقاط مهمة وصعبة أمام الإسماعيلي.

وقال الهاني سليمان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حققنا ثلاث نقاط مهمة وصعبة جدا أمام فريق كبير ومميز وعلى ملعبه".

وأضاف: "بصرف النظر عن نتائج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة وحالة عدم التوفيق التي تلازمه لكنه فوز مهم".

وشدد سليمان "نتدرب بشكل جيد ونركز على استغلال الوضع والضغوط الواقعة على لاعبي الإسماعيلي".

وأوضح الهاني سليمان: "لم أهدر الوقت أمام الإسماعيلي، لأن لدي إنذارين وكنت أتفادى الإيقاف، وأنا لا أتعمد إهدار الوقت وأبعد أي ضغوط عن حكم اللقاء وأتصرف وفقا لإيقاع اللقاء".
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