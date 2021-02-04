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كلما انتشر سريعا تنخفض شراسته .. طبيب: كورونا مصيره الزوال

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:37 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية، إن  أي فيروس يظهر في العالم مصيره الزوال  وهذا الامر ينطبق على فيروس كورونا .

وأضاف أسامة حمدي في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لو عدد من البشر أصيبوا بالفيروس والبعض الأخر تلقى اللقاح، الفيروس لن يجد فرصة للانتقال". 

وتابع أسامة حمدي:"  الفيروس عبارة عن مجموعة من الأحماض الأمينية ومن الممكن أن يحدث تغيير في  شكل الفيروسات". 

وأكمل أسامة حمدي :"  السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا تعتبر أكثر انتشارا وأقل قوة ".

ولفت أسامة حمدي:"  كلما تحور فيروس كورونا تنخفض شراسته والتحور لا يكون في صالح الفيروس ولكنه في صالح الجهاز المناعي للإنسان ".
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