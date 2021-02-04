كلما انتشر سريعا تنخفض شراسته .. طبيب: كورونا مصيره الزوال

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية، إن أي فيروس يظهر في العالم مصيره الزوال وهذا الامر ينطبق على فيروس كورونا .
وأضاف أسامة حمدي في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لو عدد من البشر أصيبوا بالفيروس والبعض الأخر تلقى اللقاح، الفيروس لن يجد فرصة للانتقال".
وتابع أسامة حمدي:" الفيروس عبارة عن مجموعة من الأحماض الأمينية ومن الممكن أن يحدث تغيير في شكل الفيروسات".
وأكمل أسامة حمدي :" السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا تعتبر أكثر انتشارا وأقل قوة ".
ولفت أسامة حمدي:" كلما تحور فيروس كورونا تنخفض شراسته والتحور لا يكون في صالح الفيروس ولكنه في صالح الجهاز المناعي للإنسان ".