كلما انتشر سريعا تنخفض شراسته .. طبيب: كورونا مصيره الزوال

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية، إن أي فيروس يظهر في العالم مصيره الزوال وهذا الامر ينطبق على فيروس كورونا أستاذأمراض





وأضاف أسامة حمدي في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لو عدد من البشر أصيبوا بالفيروس والبعض الأخر تلقى اللقاح، الفيروس لن يجد فرصة للانتقال".





وتابع أسامة حمدي:" الفيروس عبارة عن مجموعة من الأحماض الأمينية ومن الممكن أن يحدث تغيير في شكل الفيروسات".





وأكمل أسامة حمدي :" السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا تعتبر أكثر انتشارا وأقل قوة ".



