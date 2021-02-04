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محافظات

غلق وتشميع مخزن لمواد النفط بحي فيصل بالسويس

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:41 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
أغلقت رئاسة حى فيصل برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس الحى، مخزنا يحتوى على مواد نفطية داخل نطاق الحى خلال حملة شنها الحى على البيوت التى تستغل المخازن أسفل العمارات السكنية. 

خرجت حملة من الحى تضم الإدارات الهندسية برئاسة المهندس محمد صلاح مدير إدارة التنظيم وفريق من الفنين لتنفيذ قرار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإخلاء المخازن أسفل والعمارات السكنية، ومنع تواجدها.

 
شمعت الحملة المخازن الموجودة داخل أحد العمارات السكنية داخل نطاق حى فيصل لاحتوائها مواد نفطيه و حررت محضر بذلك مع تحذير صاحب العقار. 


ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس حملة مكبرة فى جميع أحياء المحافظة الخمسة لتنفيذ قرار المحافظ بإخلاء المخازن الموجودة أسفل العمارات السكنية. 
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