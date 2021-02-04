غلق وتشميع مخزن لمواد النفط بحي فيصل بالسويس





خرجت حملة من الحى تضم الإدارات الهندسية برئاسة المهندس محمد صلاح مدير إدارة التنظيم وفريق من الفنين لتنفيذ قرار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإخلاء المخازن أسفل والعمارات السكنية، ومنع تواجدها.





شمعت الحملة المخازن الموجودة داخل أحد العمارات السكنية داخل نطاق حى فيصل لاحتوائها مواد نفطيه و حررت محضر بذلك مع تحذير صاحب العقار.









ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس حملة مكبرة فى جميع أحياء المحافظة الخمسة لتنفيذ قرار المحافظ بإخلاء المخازن الموجودة أسفل العمارات السكنية.