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رياضة

سموحة بعد الفوز على الإسماعيلي: لا نهتم بترتيب الدوري

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:26 ص
احمد سامي
احمد سامي
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن خطته في الفترة الحالية مع فريقه وما يسعى لأجله.

وقال سامي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا أهتم بمركز الفريق أو ترتيب الدوري بقدر الاهتمام بتجميع نقاط، ذلك يجعلني أعمل بشكل مريح وأعصاب هادئة".

وكشف المدير الفني لسموحة "لاعبو الوسط والهجوم في الإسماعيلي مميزون للغاية، لكن يعيبهم الاندفاع سعيا للفوز في ظل الضغوط التي يمر بها النادي".

وشدد "لا أعرف كيف يحتل الإسماعيلي هذا المركز في الدوري، إنهم فريق جيد جدا، ويحتاج فقط لفوزين متتاليين وسيكون للفريق شأن آخر".

وعن تألق مصطفى فتحي قال: "أشكره على التزامه في التدريبات، وعندما تم توظيفه في مركز رأس الحربة تسبب في ركلة جزاء بفضل سرعته في الهجمة المرتدة".

واختتم تصريحاته "كنا نلاعب فريقا كبيرا على أرضه، وطالبت اللاعبين بعدم الاندفاع مثلهم وركزنا على المساحات خلف المدافعين".

ورفع سموحة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة وبفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثالث.

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