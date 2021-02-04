أخبار التوك شو .. أمطار لدرجة السيول .. الأرصاد: مصر تشهد تغيرا مناخيا من الغد وأحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي









قال علاء عزت، الناقد الرياضى بالأهرام، إن لاعب النادي الأهلى وليد سليمان رفع قضية ضد مذيع مصري نشر أخبارا كاذبة عنه، معلقًا "المذيع ده قال إن وليد تم استبعاده من البطولة بسبب المنشطات، وكتب ده على صفحته الشخصية".









وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواقع والقنوات القطرية استغلت هذه الشائعة وظلوا يتحدثون عنها.

















قال الدكتور أشرف الفقى، أستاذ الأبحاث الإكلنيكية والمناعة بواشنطن، إنه تم نشر نتائج تجارب المرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك الذى تتجاوز فعاليته 90 %.





وأضاف الفقى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن العالم توصل حتى الآن لـ 7 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الكفاءة الخاصة باللقاحات التى تم التوصل لها تتفاوت بين شريحة عمرية وأخري.





ولفت، إلى أن الشريحة العمرية الكبيرة عندما تتلقى لقاح كورونا يكون له تأثير عليها، ولكن هناك بعض الدول تعطى اللقاحات لجميع المواطنين ومنها بريطانيا مضيفا: " بريطانيا أجازت لقاح أسترازينيكا لكل الأعمار".

















قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد فترة من حالة التقلبات الجوية، معقبا: شهدنا ارتفاعا لدرجات الحرارة خلال 72 الماضية ولكن هذا تقلب طبيعي خلال فصل الشتاء، منوها أن الهيئة أصدرت بيانا فيما يخص التقلبات التي تشهدها البلاد اليوم وغدا وبعد غد.





وأكمل "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بمجرد غياب أشعة الشمس بدأت درجات الحرارة في الانخفاض وتكون سحب منخفضة ومتوسطة صاحبه سقوط للأمطار منها المتوسط والغذير، معقبا: من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة زيادة رقعة الأمطار.





















قال الناقد الرياضي، علاء عزت، الناقد الرياضي بالأهرام، إنه تحدث إلى لاعب الأهلي وليد سليمان بشأن الدعوى القضائية ضد أحد الإعلاميين.





وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "أحد الإعلاميين كتب علي مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم استبعاد وليد سليمان من البطولة خوفا من المنشطات"، معقبا "سألت وليد هل رفعت دعوى قضائية.. قال لي بالفعل رفعت دعوى قضائية ضده".

















وجهت الإعلامية ريهام سعيد، سؤالا إلى على عبد العظيم أبو يوسف، الشهير بـ رجل الاتوبيس، قائلةً "نفسك في إيه؟"، فرد "نفسي أحج أو أزور النبي".





وقال عبد العظيم أبو يوسف، في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "لما رحت زمان كانت الدنيا زحمة ومعرفتش ازور النبي".





وانفجر عبد العظيم أبو يوسف في البكاء أثناء الحديث عن أمنياته بالحج وزيارة النبي، قائلا "نفسي ازور النبي، ومش عايز حاجة تاني من الدنيا، ونفسي أهل الأرض كلهم يحبوني عشان اعرف ان ربنا بيحبني".













قال الإعلامى أحمد موسى، إن النادي الأهلى متصدر "تويتر"، وذلك قبل لقائه المرتقب غدًا ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى قطر.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأهلى يتصدر، والجميع يتمنى تفوق الأهلى على الدحيل القطري.

















علق الإعلامي تامر أمين، على الافراج على فتاة تيك توك حنين حسام قائلا:" ايه ممكن يكون أصعب من تجربة السجن التي مرت بها حنين حسام عشان تفوق وتعود لـ رشدها".





وأضاف الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" حنين حسام راجعة أسوأ من الأول وظهرت على السوشيال ميديا وخلعت الحجاب وظهرت في مقطع فيديو جديد تغني فيه مع أصدقائها بعد الإفراج ".

















قال علاء عزت، الناقد الرياضى بالأهرام، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استقر علي التشكيل الأساسي الذي سيواجه به الدحيل القطري غدا.









وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن موسيماني تحدث مع اللاعبين عن إمكانية التسجيل خلال أول ربع ساعة في المباراة غدا.













اعتذر الإعلامي تامر أمين، لـ رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، : قائلا:" متزعلش مني يا رمضان انا فهمتك غلط طوال الفترة التي انتقدتك فيها ".





وأضاف الإعلامي تامر أمين في برنامجه " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، ساخرا :" مش كنت تقول يا رمضان إنك تقصد بالطموح، إنه طموح انقاذهم من صراع الهبوط ".

















قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن البنية المعلوماتية المصرية تتكون من أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها بشكل كامل.





وأضاف وزير الاتصالات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المعيار الأساسي لنجاح أى منظومة رقمية هو قدرتها على إحداث أثر.





ولفت، إلى أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة الوزارة فى مشروع تطوير القرى المصرية، وأن الرئيس مهتم بالقري.