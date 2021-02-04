تداول 11 ألف طن بضائع ووصول 386 سيارة لموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء أشرف عبد المنعم أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (11034) طن بضائع و(598) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (2768) طن بضائع و(253) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (8266) طن بضائع و(345) شاحنة .
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى محبة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس، الحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة الرياض وغادرت اربع سفن وهى نما اكسبريس، الحرية، الرياض، محبة بينما يغادر ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ELGouna Treder وعلى متنها 386 سيارة بوزن 772 طن قادمة من ميناء جدة.