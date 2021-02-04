تداول 11 ألف طن بضائع ووصول 386 سيارة لموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء أشرف عبد المنعم أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (11034) طن بضائع و(598) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (2768) طن بضائع و(253) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (8266) طن بضائع و(345) شاحنة .



