تعلموا إدارة الأزمات.. قصة ملهمة وراء الكاتبة اللبنانية سونيا بوماد.. شاهد

كمساعدة اجتماعية في مخيمات اللجوء تقدم العون لكل محتاج بعد أن كانت هي وأولادها يتلقون المساعدة والعون في تلك المخيمات بين محاولات انتحار فاشلة وتلقى للعلاج النفسي في صراع بين الموت والإعاقة أصبح مشروع كتاب عام

2007، ثم أرسلته لدار النشر عام 2010.