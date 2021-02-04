ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة و لذيذة .. طريقة عمل سجق بالبطاطس في المنزل

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:06 ص
طريقة عمل سجق بالبطاطس
طريقة عمل سجق بالبطاطس
Advertisements
هاجر هانئ
سجق بالبطاطس من الأطباق الرئيسية والشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، لذا قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج  عمايل إيديا طريقة عمل  سجق بالبطاطس بأسهل الخطوات في المنزل.


اقرأ إيضا..

مقادير سجق بالبطاطس
سجق 
فلفل أحمر 
بطاطس مكعبات نص سلقة
بصل أحمر مكعبات صغيرة
بقدونس 
ريحان 
بابريكا 
شطة 
ملح وفلفل 
1 كوب عصير طماطم 
سكر 


طريقة تحضير سجق بالبطاطس
-تقلى البطاطس في زيت قلي غزير
-في طاسة أخرى يشوح السجق والبصل والفلفل في الزيت
-ويضاف السكر وعصير الطماطم والشطة والملح والفلفل
-ويترك على النار حتى تمام التسبيك
-يضاف الريحان والبقدونس للبطاطس
-ثم يضاف السجق ويقدم ساخنا


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مكرونة وبسلة وفتة.. 9 أكلات مختلفة بدون استخدام الطماطم

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل سجق بالمشروم.. فيديو

طاسة وفتة ومشوي.. 4 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل السجق

سهلة وشهية.. طريقة عمل شكشوكة بالسجق

بعد انتشارها في الفترة الأخيرة .. طريقة عمل ماك أند تشيز تشيلي بالمنزل

طريقة عمل الفول بالسجق بخطوات الشيف شربيني

ترشيحاتنا

استغل سلطته.. حبس ضابط كويتي 3 سنوات بتهمة تهديد مصريين

قراءة خواتيم هذه السورة قبل النوم توقظك لقيام الليل .. الإفتاء تكشف عنها

ليفربول يسقط على أرضه للمرة الرابعة على التوالي أمام برايتون

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها

هل تم تخليق فيروس كورونا؟.. طبيب بـ هارفارد يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط تجاهل والدتها.. أب يتسبب في مصرع رضيعة عمرها 8 أسابيع بسلوكه العنيف

لقطات من الحياة البرية.. مواجهة بين زرافة وقطيع من 6 أسود تنتهي بمفاجأة.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي