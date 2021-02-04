سهلة و لذيذة .. طريقة عمل سجق بالبطاطس في المنزل

سجق بالبطاطس من الأطباق الرئيسية والشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، لذا قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل سجق بالبطاطس بأسهل الخطوات في المنزل.
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مقادير سجق بالبطاطس
سجق
فلفل أحمر
بطاطس مكعبات نص سلقة
بصل أحمر مكعبات صغيرة
بقدونس
ريحان
بابريكا
شطة
ملح وفلفل
1 كوب عصير طماطم
سكر
طريقة تحضير سجق بالبطاطس
-تقلى البطاطس في زيت قلي غزير
-في طاسة أخرى يشوح السجق والبصل والفلفل في الزيت
-ويضاف السكر وعصير الطماطم والشطة والملح والفلفل
-ويترك على النار حتى تمام التسبيك
-يضاف الريحان والبقدونس للبطاطس
-ثم يضاف السجق ويقدم ساخنا