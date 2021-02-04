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لابد من قياس الأمبير.. برلماني: من الممكن أن يطالب المواطن بتعويض من «الكهرباء» إذا حدثت تلفيات لأجهزته المنزلية.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:17 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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محمود محسن
قال النائب أيمن أبو العلا: "لا اعتقد انه من الممكن أن يطالب المواطن بتعويض من وزارة الكهرباء إذا حدثت تلفيات بالأجهزة الكهربائية"، مؤكدا أنه لا بد من قياس الأمبير وضغط الكهرباء عند تلف أحد الأجهزة.

وأضاف أبو العلا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن أهم المشاكل التي تحدث بقطاع الكهرباء هي القراءات غير الصحيحة للعدادات المدفوعة أو العدادات الكودية مشيرا إلى أن هناك  قراءات روتينية من شركة خاصة ومن الممكن الخطأ أو استنتاج ارقام جزافية.

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتي نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتًا إلي أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأضاف شاكر، أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات علي أرقي مستوي،  لافتًا إلي أن العدادات العادية حاليًا تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرها خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التي يتم تركيبها حاليا علي الشبكة هي إلكترونية.

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