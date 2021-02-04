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الأمر ليس سهلا.. ريهام عبد الحكيم: يلزمني الخوف لمجرد التفكير في الغناء لأم كلثوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:44 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
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عادل نصار
قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن الخوف يلزمني لمجرد التفكير في غناء لام كلثوم، مضيفة أن الأمر ليس سهلا والأمر يحتاج تمرين ومهارة عالية جدا. 

وأكدت عبدالحكيم، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد ان يغني الفنان بطريقته الخاصة الاغاني المختلفة للغير وخاصة ام كلثوم، مشيرة إلى أن صوت ام كلثوم من الصعب جدا تقليده. 

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا عن الراحلة ام كلثوم. 
وأظهر التقرير قصة حياة ام كلثوم، والتي تخطت نجومية كوكب الشرق الحدود ووصلت إلى باريس و الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكشف التقرير، أنه ولدت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي في 31 ديسمبر 1898 بقرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، وبرزت موهبتها منذ الصغر، وكانت عضو في فرقة والدها. 
قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن الخوف يلزمني لمجرد التفكير في غناء لام كلثوم، مضيفة أن الأمر ليس سهلا والأمر يحتاج ترميز ومهارة عالية جدا. 

وأكدت عبدالحكيم، أنه لابد ان يغني الفنان بطريقته الخاصة الاغاني المختلفة للغير وخاصة ام كلثوم، مشيرة إلى أن صوت ام كلثوم من الصعب جدا تقليده. 

عرض البرنامج، تقريرا مصورا عن الراحلة ام كلثوم. 
وأظهر التقرير قصة حياة ام كلثوم، والتي تخطت نجومية كوكب الشرق الحدود ووصلت إلى باريس و الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكشف التقرير، أنه ولدت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي في 31 ديسمبر 1898 بقرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، وبرزت موهبتها منذ الصغر، وكانت عضو في فرقة والدها.
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