قطع التيار الكهربائي عن عدة قرى سكنية بالخارجة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي، عن مناطق سكنية ومناطق زراعية بمدينة الخارجة.





وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء بقرية ناصر الثورة، وقرية شرق بولاق،وآبار زراعية بقري جنوب الخارجة.

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وأضاف أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة "9" التاسعة صباحًا حتى "12" الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة وذلك لتعريف المزارعين والمواطنين بمواعيد قطع الكهرباء لتجهيز احتياجاتهم اللازمة من المياه لحين الانتهاء من عملية الاستصلاح وعودة الكهرباء مرة ثانية في الساعة الثانية عشر ظهرا.

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه ا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 289 ألف فدان، ناحية مركز الداخلة بالوادي الجديد، لصالح المحافظة لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.





وقال المحافظ في بيان له أن ذلك وفق رؤية تستهدف استغلال هذه المساحة في مشروعات زراعة النخيل وزراعات أخرى تناسب طبيعة المنطقة في ضوء خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، مع الوضع فى الاعتبار المحددات التى أقرتها وزارة الموارد المائية والرى.





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن بدء طرح مزايدة عامة لإقامة المنطقة اللوجستية بالوادي الجديد، للشركات والكيانات المتخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التجارية وذلك على مساحة 100 فدان بمركز الخارجة .





ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية وبناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة والذي يهدف إلى رفع معدل نمو التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.



