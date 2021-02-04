صوتك حلو .. ريهام عبد الحكيم تغازل مقدم التاسعة على الهواء

غازلت المطربة ريهام عبد الحكيم، مقدم برنامج التاسعة، أثناء لقائهما للبرنامج المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء امس الأربعاء.





ووجهت عبد الحكيم، أثناء اللقاء حديثها للمقدم البرنامج، قائلة :"صوتك حلو اوي، وبحب اسمعه"، ليرد عليها مقدم البرنامج، مؤكدا انه "لو غنيت صوتي هيبقى وحش ومش هينفع"، ليدخلا في نوبة ضحك.





قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن الخوف يلزمني لمجرد التفكير في غناء لام كلثوم، مضيفة أن الأمر ليس سهلا والأمر يحتاج ترميز ومهارة عالية جدا.





وأكدت عبدالحكيم، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد ان يغني الفنان بطريقته الخاصة الاغاني المختلفة للغير وخاصة ام كلثوم، مشيرة إلى أن صوت ام كلثوم من الصعب جدا تقليده.





عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا عن الراحلة ام كلثوم.





وأظهر التقرير قصة حياة ام كلثوم، والتي تخطت نجومية كوكب الشرق الحدود ووصلت إلى باريس و الولايات المتحدة الأمريكية.





وكشف التقرير، أنه ولدت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي في 31 ديسمبر 1898 بقرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، وبرزت موهبتها منذ الصغر، وكانت عضو في فرقة والدها.





قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن الخوف يلزمني لمجرد التفكير في غناء لام كلثوم، مضيفة أن الأمر ليس سهلا والأمر يحتاج ترميز ومهارة عالية جدا.





وأكدت عبدالحكيم، أنه لابد ان يغني الفنان بطريقته الخاصة الاغاني المختلفة للغير وخاصة ام كلثوم، مشيرة إلى أن صوت ام كلثوم من الصعب جدا تقليده.





عرض البرنامج، تقريرا مصورا عن الراحلة ام كلثوم.

وأظهر التقرير قصة حياة ام كلثوم، والتي تخطت نجومية كوكب الشرق الحدود ووصلت إلى باريس و الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف التقرير، أنه ولدت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي في 31 ديسمبر 1898 بقرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، وبرزت موهبتها منذ الصغر، وكانت عضو في فرقة والدها.





شاهد| ريهام عبد الحكيم تبدع في غناء "فيه حاجة حلوة"





أبدعت المطربة ريهام عبد الحكيم، في غناء اغنية "فيها حاجة حلوة"، خلال لقائها ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء.





قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن الخوف يلزمني لمجرد التفكير في غناء لام كلثوم، مضيفة أن الأمر ليس سهلا والأمر يحتاج ترميز ومهارة عالية جدا.





وأكدت عبدالحكيم، أنه لابد ان يغني الفنان بطريقته الخاصة الاغاني المختلفة للغير وخاصة ام كلثوم، مشيرة إلى أن صوت ام كلثوم من الصعب جدا تقليده.





عرض البرنامج، تقريرا مصورا عن الراحلة ام كلثوم.





وأظهر التقرير قصة حياة ام كلثوم، والتي تخطت نجومية كوكب الشرق الحدود ووصلت إلى باريس و الولايات المتحدة الأمريكية.



