ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة عليه .. طارق علام يعتذر لطبيبة المحلة التي اتهمها زوجها بالزنا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:00 ص
طارق علام
طارق علام
Advertisements
إبراهيم القادري
قدم الإعلامي طارق علام الاعتذار لطبيبة المحلة التي اتهمها زوجها ظلم " بالزنا" واعتذر لها طارق علام عن ما صدر من وسائل الإعلام بسبب ترويجهم للخبر كذب دون التحري من مصداقية حيث وصفها البعض " بـ عنتيلة المحلة" مؤكدا أنه يجب تقديم أقصي العقوبة علي زوجها .

وفي ذلك الصدد قال المحامي عصام مصطفى محامي طبيبة المحلة البيطرية ، وأضاف طارق علام خلال برنامجه هو دة مع طارق علام المذاع على قناة المحور ، أن قضية اتهام زوج الطبيبة بالزنا مزالت قيد التحقيقات لافتا أن الزوج لم يقدم إلى النيابة العامة الا فيديو واحد وهو الذي يتواجد معها فيه كدليل على خيانة الزوجة .

وأوضح عصام مصطفى، أن الفيديو المقدم للنيابة تم تصويره من قبل الزوج وهم يقومون بقضاء عطلة في أحد الفنادق في بداية فترة الزواج وظل محتفظ بهذا الفيديو طوال هذه المدة.

وتابع ان الزوج عندما حدث بينة وبين زوجته خلاف قام بتقديم هذا الفيديو للنيابة و اتهم زوجته بالزنا حتى تتنازل زوجته عن حقوقها ليطلقها مؤكدا انه الي الان لم يتم القبض على الزوج ولا يعلم أحد عنه شيء " اختفى " .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عامان سجنا.. مصير عروس بنها بعد زواجها من عشيقها الأول عرفيا

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

عنتيلة المحلة.. فلاشة تحمل 40 فيديو إباحي واتهام بالزنا وتشكيك في نسب طفلها

اتهامات كاذبة.. مصادر أمنية: عنتيلة المحلة بريئة ولا فيديوهات جنسية لها

تلاعب في مونتاج الفيديوهات.. محامي "الزوجة العنتيلة" بالمحلة يفجر مفاجأة

أحكام ضد زوجها.. مفاجأة جديدة في قضية طبيبة المحلة

ترشيحاتنا

رئيس مدينة القوصية: القطار دفع الونش لمسافة 2 كم وتسبب بوفاة السائق والمساعد .. فيديو

3 عادات سيئة يفعلها سائق السيارة تدمر المحرك

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار عن الغردقة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن مسحة كورونا فى الدوري المصري

أسد مصر.. صافيناز تكشف لأول مرة حقيقة زواجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي

طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل