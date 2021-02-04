مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة عليه .. طارق علام يعتذر لطبيبة المحلة التي اتهمها زوجها بالزنا

قدم الإعلامي طارق علام الاعتذار لطبيبة المحلة التي اتهمها زوجها ظلم " بالزنا" واعتذر لها طارق علام عن ما صدر من وسائل الإعلام بسبب ترويجهم للخبر كذب دون التحري من مصداقية حيث وصفها البعض " بـ عنتيلة المحلة" مؤكدا أنه يجب تقديم أقصي العقوبة علي زوجها .





وفي ذلك الصدد قال المحامي عصام مصطفى محامي طبيبة المحلة البيطرية ، وأضاف طارق علام خلال برنامجه هو دة مع طارق علام المذاع على قناة المحور ، أن قضية اتهام زوج الطبيبة بالزنا مزالت قيد التحقيقات لافتا أن الزوج لم يقدم إلى النيابة العامة الا فيديو واحد وهو الذي يتواجد معها فيه كدليل على خيانة الزوجة .





وأوضح عصام مصطفى ، أن الفيديو المقدم للنيابة تم تصويره من قبل الزوج وهم يقومون بقضاء عطلة في أحد الفنادق في بداية فترة الزواج وظل محتفظ بهذا الفيديو طوال هذه المدة.



