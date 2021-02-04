مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة عليه .. طارق علام يعتذر لطبيبة المحلة التي اتهمها زوجها بالزنا

قدم الإعلامي طارق علام الاعتذار لطبيبة المحلة التي اتهمها زوجها ظلم " بالزنا" واعتذر لها طارق علام عن ما صدر من وسائل الإعلام بسبب ترويجهم للخبر كذب دون التحري من مصداقية حيث وصفها البعض " بـ عنتيلة المحلة" مؤكدا أنه يجب تقديم أقصي العقوبة علي زوجها .
وفي ذلك الصدد قال المحامي عصام مصطفى محامي طبيبة المحلة البيطرية ، وأضاف طارق علام خلال برنامجه هو دة مع طارق علام المذاع على قناة المحور ، أن قضية اتهام زوج الطبيبة بالزنا مزالت قيد التحقيقات لافتا أن الزوج لم يقدم إلى النيابة العامة الا فيديو واحد وهو الذي يتواجد معها فيه كدليل على خيانة الزوجة .
وأوضح عصام مصطفى، أن الفيديو المقدم للنيابة تم تصويره من قبل الزوج وهم يقومون بقضاء عطلة في أحد الفنادق في بداية فترة الزواج وظل محتفظ بهذا الفيديو طوال هذه المدة.
وتابع ان الزوج عندما حدث بينة وبين زوجته خلاف قام بتقديم هذا الفيديو للنيابة و اتهم زوجته بالزنا حتى تتنازل زوجته عن حقوقها ليطلقها مؤكدا انه الي الان لم يتم القبض على الزوج ولا يعلم أحد عنه شيء " اختفى " .