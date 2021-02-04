تستفيد منه 40 ألف فتاة .. وزارة الشباب توضح أهمية برنامج "التنمية لفتيات الصعيد"

قال محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها خطة كبيرة من خلال تطبيق عدد من الأنشطة والبرامج والمشروعات المستحدثة خصيصا لمحافظات الصعيد أو الوجة القبلي، معقبا: الانطلاقة بدأت بالاهتمام بالمرأة.



وأكمل: "بالتعاون مع اليونيسيف وتنفيذ برنامج خاص وهو "الرياضة من أجل التنمية لفتيات الصعيد" وتستفيد منه 40 ألف مستفيدة بمحافظتي قنا وأسيوط".





وتابع "فوزي" مداخلة الهاتفية ببرنامج "المواجهة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزير الشباب والرياضة أكدعلى أن محافظات الصعيد لها الأولوية وفقا لرؤية القيادة السياسية، في التعامل مع البرامج التي يجرى تنفيذها مع اليونيسيف ومدارس المجتمع لتنفيذ عدد من أنشطة الريف في محافظتى قنا وأسيوط، وكذلك سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة في الممارسة الرياضية وخلق متدربين مجتمعيين جدد.