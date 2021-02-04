ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تستفيد منه 40 ألف فتاة .. وزارة الشباب توضح أهمية برنامج "التنمية لفتيات الصعيد"

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:12 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها خطة كبيرة من خلال تطبيق عدد من الأنشطة والبرامج والمشروعات المستحدثة خصيصا لمحافظات الصعيد أو الوجة القبلي، معقبا: الانطلاقة بدأت بالاهتمام بالمرأة.

وأكمل: "بالتعاون مع اليونيسيف وتنفيذ برنامج خاص وهو "الرياضة من أجل التنمية لفتيات الصعيد" وتستفيد منه 40 ألف مستفيدة بمحافظتي قنا وأسيوط".

وتابع "فوزي" مداخلة الهاتفية ببرنامج "المواجهة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزير الشباب والرياضة أكدعلى أن محافظات الصعيد لها الأولوية وفقا لرؤية القيادة السياسية، في التعامل مع البرامج التي يجرى تنفيذها مع اليونيسيف ومدارس المجتمع لتنفيذ عدد من أنشطة الريف في محافظتى قنا وأسيوط، وكذلك سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة في الممارسة الرياضية وخلق متدربين مجتمعيين جدد.

واسترسل: تم تدريب 60 مدربة من مدارس المجتمع الريفي، معقبا: البرنامج متواجد من خلال الوزارة في المحافظات المختلفة.

وأضاف، هناك خطة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكل الأعمار والأجناس، مشددا على أن البرنامج يستهدف كل محافظات الصعيد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب: التعاون مع يونيسف في وضع استراتيجية برامج التنمية الرياضية

لنشر ثقافة الممارسة.. استمرار تنفيذ مشروع منشطي الرياضة بالأحياء بسوهاج

وزير الشباب يطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية للمرأة بالقاهرة

إطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية بمحافظة أسوان

أشرف صبحي: 40 ألف مستفيدة بقنا وأسيوط من برنامج الرياضة من أجل التنمية

ترشيحاتنا

3 عادات سيئة يفعلها سائق السيارة تدمر المحرك

لم تتعظ.. تصرف من حنين حسام يصدم تامر أمين على الهواء..فيديو

فقد هوية الكبار.. أرقام كارثية لـ بيراميدز في الدوري

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

وضعها على جهاز الأكسجين .. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي

طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل