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علاء عبدالعزيز رئيسا لهيئة الأوقاف

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:52 ص
علاء عبدالعزيز رئيسا
علاء عبدالعزيز رئيسا لهيئة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف تعيين علاء عبد العزيز لتسيير مهام رئيس مجلس إدارة الأوقاف إلى جانب عمله مديرا عاما للهيئة لحين إنهاء إجراءات الإعلان عن شغل الوظيفة .

وترصد في التقرير التالي السيرة الذاتية لرئيس الهيئة الجديد:


1- المهندس علاء عبد العزيز من مواليد محافظة القاهرة في عام 1963.

2- أكمل تعليمه الجامعي حتى تخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1987.

3- عين في عام 1988 مهندس مشرف على المشاريع التابعة لهيئة الأوقاف.

4- ترقى في المناصب القيادية بالهيئة حتى تولى مدير إدارة المتابعة الفنية داخل الهيئة.

5- في عام 2015 تولى حقيبة مدير عام المشروعات ثم وكيل الوزارة للشئون الهندسية في عام 2017.

6_  في يوليو 2018 كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المهندس علاء عبد العزيز مبروك بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، واليوم قرر وزير الأوقاف تكليفه بمهام رئاسة الهيئة بعد خروج المهندس سيد محروس على سن المعاش. 
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