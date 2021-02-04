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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 4 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك قدرة على التواصل بسهولة مع من حولك. كما أنك مولع بالسفر وتحب التميز.

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مولود يوم 4 فبراير رغم  مظهره القوي أنت تخفي حساسية شديدة خلف هذه الواجهة الجادة.

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قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 4 فبراير، قائلة  في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل
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