هالة السعيد بعد تسلمها جائزة أفضل وزيرة عربية: أشعر بالفخر والتقدير للمرأة المصرية

عقبت هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، حول تسلمها جائزة أفضل وزيرة عربية اليوم ، قائلة : " أشعر بالفخر وتقدير للمرأة المصرية ، إنى كسيدة ووزيرة تفوز على مستوى الدول العربية".

وتابعت " هالة السعيد " خلال لقائها مع كاميرا " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أن هذا يدل على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية " ، مشيرة إلى الدعم السياسي الغير مسبوق من قبل الرئيس السيسي لدور المرأة المصرية ، خلال السنوات الماضية .

وأضاف الدكتور ناصر القحطاني ، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، إن تم اختيار وزيرة التخطيط اليوم كأفضل وزيرة عربية ، وفقًا للأداء والإنجازات التي تقوم بها ، والتخطيط الاستراتيجي أيضًا ، مشيرًا إلى أن كان هناك إجماع من اللجنة المختصة لترشيح وزيرة التخطيط لتكون أفضل وزيرة عربية في هذه الدورة .