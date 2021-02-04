هالة السعيد بعد تسلمها جائزة أفضل وزيرة عربية: أشعر بالفخر والتقدير للمرأة المصرية

عقبت هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، حول تسلمها جائزة أفضل وزيرة عربية اليوم ، قائلة : " أشعر بالفخر وتقدير للمرأة المصرية ، إنى كسيدة ووزيرة تفوز على مستوى الدول العربية".
وتابعت " هالة السعيد " خلال
لقائها مع كاميرا " خبر اليوم "
المُذاع على فضائية " أون " ، أن هذا يدل على الدور الكبير الذي تقوم به
المرأة المصرية " ، مشيرة إلى الدعم السياسي الغير مسبوق من قبل الرئيس
السيسي لدور المرأة المصرية ، خلال السنوات الماضية .
وأضاف الدكتور ناصر القحطاني ، مدير عام
المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، إن تم اختيار وزيرة التخطيط اليوم كأفضل وزيرة
عربية ، وفقًا للأداء والإنجازات التي تقوم بها ، والتخطيط الاستراتيجي أيضًا ،
مشيرًا إلى أن كان هناك إجماع من اللجنة المختصة لترشيح وزيرة التخطيط لتكون أفضل
وزيرة عربية في هذه الدورة .