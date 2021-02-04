يتيح معلومات مهمة لعملية التنمية.. مبادرة حياة كريمة توضح الهدف من مسح القرى

قال ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن إجراءات مسح القرى يتيح معلومات مهمة لعملية التنمية، وذلك لمعرفة الوضع الراهن لسد الفجوات الموجودة، منوها إلى أن توفير المعلومات يمكننا من تطبيق المعايير الصحيحة و أيضا تنفيذ مشروعات تعبر عن احتياج حقيقى للمواطنين.





وتابع "جاد الكريم"، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عملية المسح مهمة جدا حيث تم إجرائه لأول مرة في 2015، ولكن حاليا اكتسب أهمية متزايدة لتبنى الدولة تطوير كامل الريف المصرى، مشيرا إلى وجود احتياج لمعلومات على كافة القرى.



