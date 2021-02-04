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يتيح معلومات مهمة لعملية التنمية.. مبادرة حياة كريمة توضح الهدف من مسح القرى

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن إجراءات مسح القرى يتيح معلومات مهمة لعملية التنمية، وذلك لمعرفة الوضع الراهن لسد الفجوات الموجودة، منوها إلى أن توفير المعلومات يمكننا من تطبيق المعايير الصحيحة و أيضا تنفيذ مشروعات تعبر عن احتياج حقيقى للمواطنين.

وتابع "جاد الكريم"، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عملية المسح مهمة جدا حيث تم إجرائه لأول مرة في 2015، ولكن حاليا اكتسب أهمية متزايدة لتبنى الدولة تطوير كامل الريف المصرى، مشيرا إلى وجود احتياج لمعلومات على كافة القرى.

وأشار إلى أنهم يحتاجون إلى كل الأرقام المتعلقة بالخدمات العامة من المياه والصرف الصحي وحالة المنازل و أعداد الفصول ومدى تفور الوحدات الصحية بالقرى والخدمات البيطرية وحالة المجاري المائية وخدمات الإنارة وغيرها.

وأكمل: الخطوات ستتم بالتوازي، منوها إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 51 مركزا، مشدد على أهمية نتائج المسحة في عمل باقي المراكز.
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