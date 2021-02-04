مدلل أمه.. طبيب نفسي يكشف نوع شخصية الزوج المستغل زوجته بعملها

حلل الدكتور علي شوشان طبيب نفسي، شخصية الرجل الذي يجلس في المنزل ويتوقف عن العمل، ويعتمد على عمل الزوجة.

وقال شوشان، في حواره مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه هذا الشخص مرفوض ولا أحد يحترمه، ويرى زوجته الشغالة بتاعته، وليست زوجته، ومن حقه أن يطلب اي شيء في أي وقت دون النظر لأي اعتبارات.





وأكد الطبيب النفسي، أن هذه الأفكار انتشرت في مجتمعنا بطريق غريبة، وهذا النوع من الرجل يكون في الأساس مدلل في الصغر من أبويه وخاصة والدته بشكل كبير موضحا أن والدته تقدم له كل ما يريد في اي وقت وبشكل يجعله يشعر أن هذا الأمر حقه لانه عاش عليه.

https://youtu.be/yDB4kdAebF4



