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توك شو

البعد بين الآباء والأبناء.. طبيب نفسي يكشف الحل السريع للمشاكل الزوجية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:12 ص
مشاكل زوجية
مشاكل زوجية
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عادل نصار
كشف الدكتور علي شوشان طبيب نفسي، عن ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع، موجودة في المنازل المصرية، قائلا :"الأب والأم يعملان نهارا وينامان ليلا، ولكن الأبناء ينامون نهارا، وهذا الأمر يسبب بعد كبير بين الآباء والأبناء. 

ونصح شوشان، في حواره مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، المقبلين على الزواج او الانفصال، الذهاب إلى الطبيب النفسي، ويجب أن نعرف ان العيادة النفسية قبل المأذون وبعده زواجا وطلاقا، مستدركا أنه لكي ننعم بحياة سعيدة ولا نقع في الفشل. 

وأكد الدكتور علي شوشان طبيب نفسي، أن هذا الأمر يساعدنا على فهم بعضنا البعض، مطالبا الزوجين بالتفاهم ويكون في وقت يتحدثا فيه بشكل يومي، مؤكدا أن هذا الأمر بساعد على الوصل لحلول جيدة في كل الأمور ونقوم بعمل محاولات لحل أي مشكلة. 


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