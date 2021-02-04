عكس المتوقع.. 6 أضرار صحية للتوقف عن تناول الكربوهيدرات

على الرغم من أن التخلص من الكربوهيدرات يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد و حرق الدهون ، إلا أن له أيضًا عددًا من الآثار الجانبية غير السارة.إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد





1. قد تشعر بالدوار.





عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات ، لا يستطيع جسمك حرق الجلوكوز للحصول على الطاقة بعد الآن ، وهذا عادة ما يسبب أعراض مثل الغثيان والصداع والتهيج.





2. الشعور بنقص الطاقة

عندما يتكيف جسمك مع نظام غذائي جديد يتكون من القليل جدًا من الكربوهيدرات ، فإنه يبدأ في حرق الدهون للحصول على الطاقة. نظرًا لأن الدهون مصدر وقود أبطأ من الجلوكوز ، فسيكون من الصعب عليك الذهاب أثناء التدريبات والأنشطة الأخرى.





3. يضر بصحة قلبك.

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون القليل من الكربوهيدرات أكثر عرضة للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب. يوصي الخبراء الطبيون بتجنب الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، لأن الكربوهيدرات الصحية تحارب الالتهابات وتساعدنا على تقليل مخاطر التراكم في الأوعية الدموية.





4. قد يتباطأ التمثيل الغذائي الخاص بك.

عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات فجأة ، يمكن أن يسبب الإمساك مؤقتًا . تعمل الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من النشا المقاوم ، مثل الشوفان ، على تسريع عملية التمثيل الغذائي ، مما يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع.





5. قد تعاني من تقلصات عضلية.

قد يشعر العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خالٍ من الكربوهيدرات بتقلصات عضلية مؤلمة. يؤدي الانخفاض الحاد في الكربوهيدرات إلى فقدان جسمك للمزيد من السموم من خلال التبول. نظرًا لأن هذه المعادن ضرورية للاتصال الخلوي ، فقد تؤدي إلى تقلصات عضلية .





6. رائحة أنفاسك كريهة.

قد يلاحظ بعض الناس طعمًا غريبًا في أفواههم وتغيرًا في التنفس خلال أيام من بدء نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات. يحدث هذا لأنه عندما لا يتمكن جسمك من الحصول على الطاقة من الكربوهيدرات ، فإنه يبدأ في تكسير الدهون للحصول على الوقود وتحويل الأحماض الدهنية قد يتسبب ذلك في أن تكون رائحة أنفاسك قوية



