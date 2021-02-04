هي من تعطيه الفرصة .. أخصائية تنصح الزوجات التوقف عن هذا الأمر حتى لا يتحول الزوج لشخصية اعتمادية

قالت أميرة عبد الرزاق أخصائي نفسي، إنه علينا الفصل بين عمل المرأة وواجبتها المنزلية، مضيفة أن المرأة هي من تعطي للرجل فرصة بأن يهينها.





وأضافت عبد الرازق، في حوارها مع الاعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن الرجل الذي يهين المرأة حس الرجوله لديه به خللا، متابعة أن هناك زوجة تريد أن تثبت انه لديها استقلالية وتثبت وجودها.





وتابعت أميرة عبد الرزاق أخصائي نفسي، أنه نحتاج للتوازن في كل شيء وتقسم المسئوليات المشتركة بين الزوجين بطريقة هادئة، لافتة الي أن الزوج حينما تتحمل جزء فوق طاقتها تعطيه فرصة لكي يكون شخصية اعتمادية.

https://youtu.be/SAyRYhS5HIY



