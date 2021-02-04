أخصائية نفسية: لا يوجد شرع أو قانون يجبر الزوجة على المشاركة في مصاريف المنزل

قالت أميرة عبد الرزاق أخصائي نفسي، إن مشاركة الزوجة في المصروف المنزلي أمر إنساني منها ولا يوجد شرع أو قانون يجبر الزوجة انها تساعد ماديا في مصاريف ومتطلبات المنزل.





وتابعت عبد الرازق، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء أمس الأربعاء، أن مفهوم القوامة يعني المسؤولية وللأسف الكثيرين لا يعرف المعنى الحقيقي لهذا المصطلح الهام.





وأكملت مقدمة برنامج حبة كراميل، أن المرأة المستقلة من الناحية المادية تكون واقفة على أرض صلبة تحسبا لأي خلل من المحتمل حدوثه مستقبلا.

https://youtu.be/SAyRYhS5HIY



