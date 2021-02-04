ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخصائية نفسية: لا يوجد شرع أو قانون يجبر الزوجة على المشاركة في مصاريف المنزل

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:42 ص
مشاكل زوجية
مشاكل زوجية
Advertisements
عادل نصار
قالت أميرة عبد الرزاق أخصائي نفسي، إن مشاركة الزوجة في المصروف المنزلي أمر إنساني منها ولا يوجد شرع أو قانون يجبر الزوجة انها تساعد ماديا في مصاريف ومتطلبات المنزل. 

وتابعت عبد الرازق، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء أمس الأربعاء، أن مفهوم القوامة يعني المسؤولية وللأسف الكثيرين لا يعرف المعنى الحقيقي لهذا المصطلح الهام. 

وأكملت مقدمة برنامج حبة كراميل، أن المرأة المستقلة من الناحية المادية تكون واقفة على أرض صلبة تحسبا لأي خلل من المحتمل حدوثه مستقبلا. 
https://youtu.be/SAyRYhS5HIY

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجواز أصله الشراكة.. هدير سمير تفتح النار على الخيانة الزوجية

ماسك الخميرة.. هدير سمير تقدم وصفة سحرية بأدوات بسيطة لحل مشاكل البشرة

لماذا تفتش الزوجة في تليفون زوجها؟ هدير سمير توضح ..فيديو

شاهد| حكم الأزهر في تفتيش الرجل لهاتف زوجته.. مفاجأة

شاهد.. خبيرة أبراج تقدم للسيدات مفاتيح نجاح علاقات الارتباط مع أي برج

اضطراب وخوف شديد.. أخصائية نفسية تكشف الأضرار التي تصيب الفتاة بعد تعرضها للتحرش

ترشيحاتنا

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن مسحة كورونا فى الدوري المصري

لم تتعظ.. تصرف من حنين حسام يصدم تامر أمين على الهواء..فيديو

أخبار التوك شو .. رئيس مدينة القوصية يكشف تفاصيل حادث قطار أسوان.. وليد سليمان يقاضي مذيعا شهيرا.. والأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين

بالبوستر الرسمي.. صابرين تروج لفيلمها الجديد

خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

دخل فيه 3 أهداف في 6 دقائق.. تامر أمين: شريف إكرامي حقق رقم قياسي النهارده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي

طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل