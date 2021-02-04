استمرار رحلات العودة .. مصر للطيران تكشف تفاصيل تسيير 6 رحلات للسعودية قبل قرار التعليق.. فيديو

كشف الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، تفاصيل تسيير شركة مصر للطيران، أمس الأربعاء، 6 رحلات إلي السعودية، وذلك قبل تطبيق قرار السلطات السعودية بتعليق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر والإمارات.





وأكد "زكريا" خلال برنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية، أن مصر للطيران تبدأ في تيسير رحلات جوية للمملكة العربية السعودية لعودة المصريين الراغبين، مؤكدا أن رحلات العودة مستمرة ولم تتوقف.





وأوضح رئيس شركة مصر للطيران ، أن السبب لكل هذه الأمور ووقف الطيران في المملكة يعود لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الأمر متوقع لفترة معينة.





وأشار رئيس شركة مصر للطيران، إلى أن معظم شبكة مصر للطيران مستمرة سواء إفريقيا وأوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية تطبقها الشركة لطمئنة المسافرين والركاب حفاظا على سلامتهم وصحتهم وصحة طاقم مصر للطيران.





وأضاف أن منذ دخول الركاب المطار تتيبع الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن معظم التعاملات إلكترونية بعيدة عن التعاملات البشرية، فضلا عن الفلاتر الموجودة في الطائرات لتنقية الجو من الجراثيم، وتوزيع على الركاب الكمامات.



