ربنا يسامح في كل حاجة إلا المال.. مبروك عطية: مستريح مغاغة لن تقبل توبته إلا بعد رد كل أموال الناس

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إذا ذهب مال المرأ ذهب عقله. والنصب على الناس أحد مظاهر أكل الأموال بالباطل، كما أن أكل أموال الناس بالباطل له عدة مظاهر أولها الغش.





وأضاف عطية خلال لقائه على " ام بي سي مصر" : من فرط في عمله وهو يتقاضى من الدولة يستحق ما قاله النبي أن الكل سيسالون يوم القيامة عن تفريطه في ذلك أي ان المائة مليون مصري سيسألونه سواء كان مدير وزير عامل يقبض من ميزاينة الدولة إذا قصر سيحاسب على ذلك يوم القيامة والمال ليس هين.





وأوضح: ربنا يسامح في كل حاجة إلا المال، تب إلى الله معناه استغفر ربك ولا تعود إلى الذنب مرة أخرى، مستريح مغاغة لن تقبل توبته إلا بعد رد كل أموال الناس .





وتابع: الإمام الشافعي قال لايجوز أن تتصدق بمال غيرك دون استذانه وتوبة السارق تكون نصف توبة حتى يعيد الأموال التي سرقها، ولايجوز التصدق من أموال السرقة .



