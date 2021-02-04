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فن

بعد اتهامها بتقليد محمد رمضان .. بلقيس فتحي ترد بقوة على منتقدي كليب حالة جديدة.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:51 ص
بلقيس فتحى ومحمد
بلقيس فتحى ومحمد رمضان
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة بلقيس فتحي، حالة من الجدل الواسع بعد طرح اغنيتها الجديد "حالة جديدة" حيث اتهما البعض بتقليدها للفنان محمد رمضان. 

وقررت بلقيس فتحي أن ترد على كافة الاتهامات التى تعرضت لها وذلك من خلال لقاء مع برنامج mbctrending وقالت : لم أقصد تقليد الفنان محمد رمضان والبعض ربط هذا الامر بسبب تعاونى مع المخرج حسام الحسينى احد المخرجين الذين تعاونوا مع الفنان محمد رمضان. 

وأضافت: "لن اتعمد تقليد محمد رمضان او تيلور سويفت كما قيل فى حركاتهما بالكليبات ولكن ربما هناك بعض الربط من جانب الجمهور بسبب استعانتي بالمخرج الذى قدم مع رمضان كليبات ناجحة". 

وأغنية "حالة جديدة"، من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروح ومن إخراج حسام الحسيني.
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