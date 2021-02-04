مصرع شاب طعنا في مشاجرة بسبب لعبة كرة القدم بقرية ألابشيط في المحلة

شهدت قرية ألابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع شاب إثر تلقيه طعنات في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب لعب كرة القدم.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، فد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بوصول شاب يدعي (ا.ا.م- 24سنة) إلى مستشفى المحلة العام مصاب بطعنات ووفاته متأثرا بجروحه.





وكشفت تحريات المقدم محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، أن الشاب المتوفى لقى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع أخرين بقرية ألابشيط التابعة للمركز، بسبب لعب كرة القدم، وجار تحديد هوية المتهمين المتورطين وضبطهم.



