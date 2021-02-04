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مرأة

جربيها بنفسك.. تحويل جسمك لمكينة حرق بـ 4 حيل خارقة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وشرب الكثير من الماء هي ثلاثة من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك. ومع ذلك هناك العديد من الأطعمة التي ثبت أنها تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك 
وفقدان الوزن
. الفلفل الحار
أظهرت الدراسات أن تناول الفلفل الحار يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي بنسبة 25٪.
إذا كان تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يجعلك تتعرق أكثر من المعتاد ، فهذا يرجع إلى مادة الكابسيسين ، وهو مركب يحفز مستقبلات الألم في الجسم. يزيد من الدورة الدموية ومعدل الأيض ، مما يجعل جسمك يحرق الدهون بشكل أسرع.

دقيق الشوفان والأرز البني

يوصى دائمًا بتناول الحبوب  لتسريع عملية التمثيل الغذائي عن طريق تثبيت مستويات الأنسولين.
تذكر أن انخفاض مستويات الأنسولين ليس جيدًا ، لأن عدم توازن هذه المادة الكيميائية يخبر الجسم أنه يحتاج إلى تخزين الدهون الزائدة. لذلك احذر من تناول هذه الأطعمة.

 البروكلي
قد لا يكون البروكلي من الخضروات المفضلة لديك ، ولكنه مصدر مهم للكالسيوم ، مما يسرع عملية التمثيل الغذائي لديك. كما أنه غني بالفيتامينات C و K و A.
ستوفر لك حصة واحدة من البروكلي كمية مهمة من حمض الفوليك والألياف الغذائية ومجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة. إنه أحد أفضل أطعمة التخلص من السموم التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

تناول الحساء
تؤكد العديد من الدراسات أن استهلاك الحساء يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة. ويعد الأشخاص الذين يبدأون بالحساء يستهلكون كميات أقل من الأطعمة الصلبة عندما يتعلق الأمر بوجبتهم الرئيسية .
في الواقع ، توصلت دراسة في جامعة ولاية بنسلفانيا إلى أن الجمع بين السوائل والمواد الصلبة في الحساء يؤدي إلى انخفاض الشهية ، وبالتالي تقليل تناول الكثير من الطعام والمساعدة على حرق الدهون بسرعة أكبر.

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