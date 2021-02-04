كيف أثرت كورونا على السينما وعززت فرص المنصات؟ .. ناقد سينمائي يجيب

قال أندرو محسن الناقد السينمائي، إن هناك كم من الخسائر الضخمة في دور عرض السينما، بداية من إغلاق دور العرض ، وتأجيل عرض العديد من الأفلام التي لها إيرادات عالية العام الماضي ، وتأجيلها مرة أُخرى هذا العام ، فبتالي تم وقف شركات الإنتاج من صناعة أفلام أُخرى ، حتى يتم عرض الأفلام التي تم إنتاجها أولًا.





وتابع "أندرو محسن" في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أن على الرغم من العودة النسبية لصناعة الأفلام مرة أُخرى ، إلا أنها لم تعود بالشكل المألوف لها ، مضيفًا أن حتى الأفلام التي تم عرضها ، لم تحقق الإيرادات المطلوبة أيضًا ، لذلك تعرضت السينما لك من الخسائر بسسب الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا.





وِأشار الناقد السينمائي، إلى أن المنصات على عكس السينما ، فقد استفادت المنصات الرقمية في ظل وجود كورونا ، مشيرًا إلى أن الحظر الذي فُرض على كثير من الدول ، أدى إلى إقامة الناس في المنزل بصفة إجبارية ، وبالتالي أدى إلى الاهتمام الكبير بمشاهدة التلفاز أو المنصات .





وأكمل " السينمائي " ، أن نسب الاشتراك في المنصات زادت بشكل كبير ، مشيرًا إلى أن هناك منصات أُطلقت جديدة ، معقبًا : " من حظهم إن تزامن إطلاقهم مع جائحة كورونا " ، لأن الجائحة هي التي تسببت في وجود إقبال كبير على الاشتراك في العديد من المنصات في ذلك الوقت .