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كيف أثرت كورونا على السينما وعززت فرص المنصات؟ .. ناقد سينمائي يجيب

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:02 ص
تأثير الكورونا على
تأثير الكورونا على دور عرض السينما
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ندى رأفت

قال أندرو محسن الناقد السينمائي، إن هناك كم من الخسائر الضخمة في دور عرض السينما، بداية من إغلاق دور العرض ، وتأجيل عرض العديد من الأفلام التي لها إيرادات عالية العام الماضي ، وتأجيلها مرة أُخرى هذا العام ، فبتالي تم وقف شركات الإنتاج من صناعة أفلام أُخرى ، حتى يتم عرض الأفلام التي تم إنتاجها أولًا.


وتابع "أندرو محسن" في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أن على الرغم من العودة النسبية لصناعة الأفلام مرة أُخرى ، إلا أنها لم تعود بالشكل المألوف لها ، مضيفًا أن حتى الأفلام التي تم عرضها ، لم تحقق الإيرادات المطلوبة أيضًا ، لذلك تعرضت السينما لك من الخسائر بسسب الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا.


وِأشار الناقد السينمائي، إلى أن المنصات على عكس السينما ، فقد استفادت المنصات الرقمية في ظل وجود كورونا ، مشيرًا إلى أن الحظر الذي فُرض على كثير من الدول ، أدى إلى إقامة الناس في المنزل بصفة إجبارية ، وبالتالي أدى إلى الاهتمام الكبير بمشاهدة التلفاز أو المنصات .


وأكمل " السينمائي " ، أن نسب الاشتراك في المنصات زادت بشكل كبير ، مشيرًا إلى أن هناك منصات أُطلقت جديدة ، معقبًا : " من حظهم إن تزامن إطلاقهم مع جائحة كورونا " ، لأن الجائحة هي التي تسببت في وجود إقبال كبير على الاشتراك في العديد من المنصات في ذلك الوقت .

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